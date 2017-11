AirMech Wastelands: Action-Rollenspiel rund um Metallgiganten in Steams Early-Access erschienen

Black Stone schrieb am 27.11.2017 um 17:11 Uhr

...es besteht aber eine grundsätzliche Online-Pflicht ...

Danke, gestorben. Zumal in der Beschreibung nicht mal ein vernünftiger Grund angegeben wird, sondern nur, irgendwo ganz unten im Text versteckt: by the way, this game does not have an offline mode.