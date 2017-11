Playdius hat die Veröffentlichung des Zwei-Stick-Shooters Boiling Bolt angekündigt, der ab 5. Dezember für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein soll. Darin übernimmt man die Rolle von June, die sich als Rebellin gegen Sklavenhalter wehrt, die seit einigen Jahrzehnten ihre Welt regieren. Mit verschiedene Waffentypen zerstört sie dabei Gegner in unmittelbarer Näher, richtet Bereichsschaden an oder erschafft ein schwarzes Loch. Feindlichen Geschossen weicht sie u.a. mithilfe einer Zeitlupe aus.Entwickelt wird Boiling Bolt von Persistant Studios - u.a. mit Unterstützung von refinery , dem Early-Access-Programm der Independent-Plattform itch.io . Dort ist eine relativ frühe Fassung (aktuell Version 0.9.1) schon jetzt für knapp sieben Dollar erhältlich, wobei man alle zukünftigen Updates natürlich kostenlos erhält. Das fertige Spiel sollte ursprünglich Ende vergangenen Jahres erscheinen. Auf Steam, PS4 und Xbox One wird Boiling Bolt knapp zwölf Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer