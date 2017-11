Magibot: Strategischer Plattformer mit Metallmagier erscheint im Dezember

Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android) Screenshot - Magibot (Android)

Einzigartige Mischung aus einem Plattformspiel und einem Strategiespiel

9 magische Kräfte zu erwerben

40 hochinteraktive Levels

2 Spielmodi: Puzzle und Action"

Studio Baikin aus Lyon will einen putzigen Plattformer mit strategischen Elementen vermischen: Das Spiel Magibot erscheint am 18. Dezember auf Steam ; Umsetzungen für iOs und Android sind ebenfalls in Arbeit. Der kleine Blech-Magier mit Spitzhut muss Terraforming nutzen und magische Blöcke platzieren, um inmitten der feindlichen Welt voranzukommen.Auch Spezialfähigkeiten werden nützlich, darunter das Fliegen oder das Stoppen der Zeit. Sogar hinter Wände soll sich der Protagonist zaubern können.Begleite ILO auf seinen Abenteuern - ein kleiner Magierroboter, der von der Menschheit als letzte Hoffnung auf einen Planeten geschickt wurde.Mit seinem Spitzhut und seinem magischen Buch, erkundet Ilo eine Welt voller angriffslustiger Kreaturen, um die Terraforming-Leuchtfeuer zu finden. Ilo bahnt sich seinen Weg mit "magischen" Blöcken, Flugkräften sowie Fähigkeiten zur Veränderung von Zeit und Materie, die ihm dabei helfen, Hindernisse zu überwinden und seine Odyssee tapfer fortzusetzen.In Magibot werden die Spielprinzipien von Jump N' Run und Strategiespielen kombiniert. Platziere die Kräfte des Roboters weise, bevor du die Kontrolle über ihn übernimmst.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer