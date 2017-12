Königin Seondeok wird die Zivilisation Korea in der kürzlich angekündigten Erweiterung Civilization 6: Rise and Fall anführen. Der Legende nach war Seondeok bereits für ihre Klugheit bekannt, lange bevor sie zur Königin von Silla (heute Korea) gekrönt wurde. "Aufgrund ihres scharfen Verstands wurde sie als Diplomatin geachtet und als Strategin gefürchtet. Da König Jinpyeong bei seinem Tod im Jahr 632 keinen männlich Erben hinterließ, war Seondeok die Erste in der Thronfolge. Dies führte zu internen Machtkämpfen und sogar offenen Rebellionen. Gleichzeitig unternahm Seondeok ambitionierte Projekte, die das Leben ihres Volkes verbessern sollten. Sie etablierte eine Sozialpolitik, um die Ärmsten unter ihnen zu unterstützen, investierte in die Bildung und sorgte dafür, dass das Wissen über die Kunst und die Wissenschaften unter ihrer Herrschaft aufblühte", heißt es von 2K und Firaxis Games. Seondeok gehört zu den neun neuen Staatsoberhäuptern in Civilization 6: Rise and Fall (8. Februar 2018).Der Spezialbezirk Seowon ersetzt den Campus-Bezirk und muss auf Hügeln errichtet werden. Der Bezirk bietet einen festen Ertrag an Wissenschaft, aber mit jedem Bezirk, der direkt daneben gebaut wird, verringert sich dieser Ertrag. Die Spezialeinheit ist die Hwach'a - eine starke Fernkampfeinheit, die nicht in der derselben Runde bewegen und angreifen kann. Die einzigartige Fähigkeit Koreas heißt "Drei Reiche": "Baue Minen und Bauernhöfe neben einer Seowon, um sie optimal zu nutzen. So erhalten die Minen einen Wissenschaftsbonus und die Bauernhöfe werfen größere Nahrungserträge ab." Die Fähigkeit "Hwarang" gewährt einen Wissenschaftsbonus und Kultur in allen Städten mit einem etablierten Gouverneur.Letztes aktuelles Video: First Look Korea