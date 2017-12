Dschingis Khan wird die Mongolei in der Erweiterung Civilization 6: Rise and Fall anführen. Die einzigartige Fähigkeit der Zivilisation ist Örtöö: "Weil die Mongolischen Horden so schnell waren, benötigten sie Boten, die sogar noch schneller waren: Die Örtöö fungierten als Versorgungsrouten-System, das von Dschingis Khan und den Khans nach ihm stark genutzt wurde. Diese Staffel-Stationen boten Unterstützung für Boten, um die Zustellung von Aufklärungsnachrichten zu beschleunigen. Stell dir das Ganze wie einen Handelsweg für den Kampf vor und nutze die Örtöö-Fähigkeit, um deine Gegnern an Kampfstärke und diplomatischer Sichtbarkeit zu übertreffen", schreiben die Entwickler . Die einzigartige Fähigkeit des Anführers ist 'Mongolische Horde'. Alle mongolischen Einheiten der Kavallerieklasse erhalten einen Kampfbonus und die Chance, feindliche Kavallerieeinheiten "einzunehmen", um so die Horde weiter zu vergrößern.Die einzigartige Modernisierung ist das Ordu (Palastzelt), das den Stall ersetzt. Alle Einheiten der Kavallerie, die in einer Stadt mit diesem Gebäude ausgebildet wurden, erhalten zusätzliche Fortbewegung. Die Spezialeinheit ist der Keshik. Der mongolische Keshik (frei übersetzt "der Begünstigte" oder "der Gesegnete") war die Elitewache des Großen Khan. Diese berittenen Krieger waren gut ausgerüstet und setzten ihre Kompositbögen und ihre Flexibilität dazu ein, Feinde aus der Distanz zu bedrängen. Die Keshik dienten als Leibwache und sind ein guter Geleitschutz für langsamere zivile und Unterstützungs-Einheiten, die durch sie schneller werden.Dschingis Khan gehört zu den neun neuen Staatsoberhäuptern in Civilization 6: Rise and Fall (Termin: 8. Februar 2018).Letztes aktuelles Video: First Look Mongolia