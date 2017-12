Chandragupta Maurya wird Indien in der Erweiterung Civilization 6: Rise and Fall anführen . Im Hauptspiel kann Indien auch von Gandhi angeführt werden. Die einzigartige Fähigkeit von Chandragupta ist Arthashastra: "Diese antike Abhandlung in Sanskrit wird oft als 'Staatsrechtslehrbuch' übersetzt. Das Arthashastra behandelt zahlreiche politische Themen. Es ist das indische Grundgerüst für die Ausführung der Staatskunst sowie für Wirtschaftspolitik und militärische Strategie. (...) Der Text ist eine Vorlage für die Maurya-Dynastie." Man erhält Boni auf die Fortbewegung und die Kampfstärke der Einheiten in den ersten Runden eines Krieges (Expansionskrieg). Während Gandhis Reich in Friedenszeiten floriert, ermöglicht eine Partie mit Chandragupta einen aggressiveren Spielstil.Chandragupta erhält Indiens einzigartige Fähigkeit "Dharma" sowie die Stufenbrunnen und die Varu-Einheiten. Chandragupta gehört zu den neun neuen Staatsoberhäuptern in Civilization 6: Rise and Fall (Termin: 8. Februar 2018).Letztes aktuelles Video: First Look India Chandragupta