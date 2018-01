Poundmaker (Pitikwahanapiwiyin) wird die Cree in der Erweiterung Civilization 6: Rise and Fall anführen. Poundmaker herrschte in turbulenten Zeiten über das Volk und wanderte auf dem schmalen Grat zwischen Aggression und Diplomatie - er setzte sich zum Beispiel für den Frieden zwischen den Cree und der kanadischen Regierung ein. Poundmakers Spezialfähigkeit heißt "günstige Bedingungen". Alle Allianzen gewähren 'geteilte Karten/Sicht' und externe Handelswege gewähren zusätzliche Nahrung beim Handel mit Städten mit Jagdlagern und Weiden. Der Empfänger des Handelswegs erhält zusätzliches Gold für jedes Jagdlager oder jede Weide.Die einzigartige Fähigkeit der Zivilisation ist Nihithaw ("Woodland Cree"). Die Cree erhalten ihren ersten Handelsweg, sobald sie die Keramik erforscht haben. Wenn ein Händler zum ersten Mal ein unbeanspruchtes Geländefeld innerhalb von drei Feldern einer Cree-Stadt betritt, fällt es unter die Kontrolle der Cree. Das einzigartige Gebäude ist das Mekewap. Aufgrund seiner einfachen Entwicklungs- und Bauweise stellt das Mekewap einen frühen Vorteil für die Cree dar. Wenn es in der Nähe von Bonus-Ressourcen oder Luxusgütern platziert wird, liefert es Produktions-, Ressourcen-, Nahrungs- und Goldvorteile. Die Okichitaw sind die Spezialeinheit. Diese Aufklärungseinheit ersetzt den Späher, erhält eine kostenlose Beförderung und verfügt über zusätzliche Kampfstärke.Poundmaker gehört zu den neun neuen Staatsoberhäuptern in Civilization 6: Rise and Fall (Termin: 8. Februar 2018).Letztes aktuelles Video: First Look Cree