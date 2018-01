Civilization 6: Rise and Fall: Kritik an der Darstellung der Cree-Zivilisation aufgrund der Weltanschauung

Nach der Ankündigung der Cree-Zivilisation mit Anführer Poundmaker (Pitikwahanapiwiyin) für Civilization 6: Rise and Fall meldete sich Milton Tootoosis (Poundmaker Cree Nation Headman) gegenüber CBC/Radio-Canada via GamesIndustry mit Kritik zu Wort.Er begann mit einem Lob, da die diplomatischen Bemühungen von Poundmaker bei der Ankündigung der Zivilisation für das Spiel hervorgehoben wurden, führte dann aber aus, dass das grundlegende Spieldesign von Civilization nicht zu den Werten der " First Nations " (indigene Völker in Nordamerika) passen würde. "Es [Civilization 6: Rise and Fall] setzt den Mythos fort, dass die First Nations ähnliche Werte wie die koloniale Kultur hatten, und dazu gehört die Eroberung anderer Völker und die Beanspruchung ihres Landes. Das passt nicht zu unseren traditionellen Wegen und unserer Weltanschauung (...)", sagte Milton Tootoosis.Er kritisiert also, dass die Darstellung ihrer Zivilisation in dem 4X-Strategiespiel, in dem man die Welt als eine mögliche Siegvariante erobern kann, nicht zu ihrer Ideologie passen würde. Es wäre vorteilhaft gewesen, wenn sich Publisher 2K Games formal an die "Ältesten" gewandt hätte, heißt es weiter - und zwar vor der Integration der Cree-Zivilisation in das Spiel.Letztes aktuelles Video: First Look Cree