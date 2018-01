Tamar wird Georgien in der Erweiterung Civilization 6: Rise and Fall anführen. "Tamar war eine starke Schirmherrin der Kunst und Kultur. Sie stärkte den Handel und prägte Münzen mit ihrem Monogramm und ihren Titeln. Gesetze wurden festgeschrieben, Kathedralen erbaut, die georgische Kultur entwickelte sich zu einer starken und munteren Mischung aus byzantinischem Christentum und persisch inspirierten Ideen. Sie kam in einem geteilten Königreich an die Macht und hinterließ es größer, mächtiger und sich seiner kulturellen Identität bewusst. Sie wurde von der Orthodoxen Kirche heiliggesprochen und ist bis heute ein Nationalsymbol für die Georgier", schreibt der Publisher.Die einzigartige Fähigkeit der Zivilisation ist "Stärke durch Einigkeit". Beim Übergang in ein Goldenes Zeitalter erhält man einen weiteren Boni zusätzlich zum Bonus für das Goldene Zeitalter. Dadurch fällt es Georgien leichter, Goldene Zeitalter zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das einzigartige Gebäude sind die georgischen Festungen "Tsikhe" (gewährt Glauben; niedrige Produktionskosten), welche die Renaissance-Mauern ersetzen. Die Chewsure ist die Spezialeinheit. Die Nahkampfeinheit erhält einen Kampfbonus auf Hügelgelände und ist immun gegen sämtliche Fortbewegungsmalusse auf Hügeln.Die Fähigkeit der Anführerin heißt Ruhm der Welt, Königreich und Glaube: "Tamar kann einen Protektoratskrieg erklären, nachdem sie die Theologie-Ausrichtung erlangt hat. In Anbetracht von Tamars Erziehung und wie sie ihre Truppen vor der Schlacht inspiriert, erhalten sie für begrenzte Zeit einen Glaubensbonus, nachdem ein Protektoratskrieg erklärt wurde. Außerdem erhält Georgien Bonusse für die Verbreitung von Gottes Wort. Ein Gesandter, der in einen Stadtstaat deiner Mehrheitsreligion geschickt wird, zählt doppelt."Tamar gehört zu den neun neuen Staatsoberhäuptern in Civilization 6: Rise and Fall (Termin: 8. Februar 2018).Letztes aktuelles Video: First Look Georgia