Civilization 6: Rise and Fall: Jetzt auch für Mac und Linux erhältlich - Cross-play derzeit nicht möglich - 4Players.de

Die Erweiterung Civilization 6: Rise and Fall ist jetzt auch für Mac und Linux erhältlich, wie das für die Umsetzung verantwortliche Aspyr Media mitgeteilt hat. Auf seiner eigenen Webseite weist der Herausgeber dabei darauf hin, dass Download-Inhalte aus dem Spiel heraus erworben werden müssen und dass auf Steam gekaufte Inhalte nicht mit einer im App Store erworbenen Version kompatibel seien.Darüberhinaus heißt es in der offiziellen FAQ , dass die Mac-Version noch nicht das für die Windows-Fassung am 8. März veröffentlichte Update enthält, weshalb Mac-Nutzer derzeit nicht mit Windows-Strategen zusammen spielen können. Alle Patches würden später aber ihren Weg auch in den Mac-Titel finden.Letztes aktuelles Video: Maerz 2018 Developer Update