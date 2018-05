Civilization 6: Rise and Fall: Frühjahrs-Update veröffentlicht - 4Players.de

Das Frühjahrs-Update für Civilization 6: Rise and Fall steht zum Download bereit (ca. 55 MB). Mit dem Patch wird das Loyalitätssystem stärker mit den Religionen in Verbindung gebracht (höhere Stadt-Loyalität bei gleicher Religion und umgekehrt). Darüber hinaus werden zwölf neue historische Momente für den fortgeschrittenen Spielverlauf eingebaut und Anpassungen an den "Joint Wars" (Kriegsführung mit Verbündeten) vorgenommen. Die Liste mit den Veränderungen an der Computerintelligenz, den Bugfixes und der Balance findet ihr hier . Einen Überblick gibt auch Anton Strenger (Lead Designer) im folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Spring 2018 Developer Update