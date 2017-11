Desert Bus: Kostenlose VR-Version auf Steam veröffentlicht

Gearbox Software hat die VR-Version von Desert Bus kostenlos bei Steam veröffentlicht. Darauf hat PC Gamer hingewiesen und merkt an, dass das Fahren durch die Wüste auf der Strecke zwischen Arizona und Nevada immer noch zu den langweiligsten Spielerfahrungen aller Zeiten gehört. Unterstützt werden sowohl Oculus Rift als auch HTC Vive.Das ursprüngliche Spiel von Dinosaur Games genießt mittlerweile einen gewissen Kultstatus und hat sogar zu der Wohltätigkeits-Initiative Desert Bus For Hope geführt, die bereits Spenden von über 650.000 Dollar sammeln konnte, die der Charity-Organisation Child's Play zugute kommen sollen.Die VR-Version beinhaltet neuerdings auch einen Mehrspieler-Modus, in dem man versuchen kann, noch drei Freunde als Fahrgäste für den Trip durch die Langeweile einzuspannen. Zur Unterhaltung befindet sich außerdem auch ein Radio mit an Bord und wer mag, kann auch noch die Hupe im Takt drücken.