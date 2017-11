Carcassonne - Tiles & Tactics: Digitale Umsetzung des Legespiels für PC, Mac und Android verfügbar

Screenshot - Carcassonne - Tiles & Tactics (Android) Screenshot - Carcassonne - Tiles & Tactics (Android) Screenshot - Carcassonne - Tiles & Tactics (Android) Screenshot - Carcassonne - Tiles & Tactics (Android) Screenshot - Carcassonne - Tiles & Tactics (Android)

Asmodee Digital hat Carcassonne - Tiles & Tactics , die digitale Umsetzung des Legespiels, für PC und Mac auf Steam (9,99 Euro) sowie für Android (1,99 Euro) bekannt gegeben."In der 3D-Neuauflage des beliebten Brettspielklassikers schlüpfen zwei bis sechs Spieler in asynchronen Multiplayer-Spielen in die Rolle von Gründervätern der namensgebenden Region, bauen Straßen und errichten Abteien oder Städte (...) Carcassonne ist ein modernes, klassisches Legespiel, basierend auf dem preisgekrönten Titel, in dem Spieler Plättchen mit südfranzösischen Motiven ziehen und ablegen. Auf den Plättchen kann eine Stadt, eine Straße, ein Kloster, eine Wiese oder eine Kombination davon abgebildet sein, und sie müssen neben Plättchen abgelegt werden, die bereits gespielt wurden, und zwar so, dass Städte mit Städten, Straßen mit Straßen usw. verbunden sind. Spieler können sich dann überlegen, ob sie einen ihrer Anhänger, sogenannte Gefolgsleute, auf eines der Gebiete setzen: auf der Stadt als Ritter, auf der Straße als Räuber, auf einem Kloster als Mönch oder auf der Wiese als Bauer. Ist ein Bereich abgeschlossen, erzielt der Gefolgsmann Punkte für seinen Besitzer. Jedes Spiel ist dank der sich ständig verändernden Landschaft ein neues Erlebnis.""Die Android-Version von Asmodee Digital wird einige (...) neue Features beinhalten, darunter neue Artworks, 2D- und 3D-Perspektiven, einen Pass-and-Play-Modus, eine überarbeitete KI mit drei unterschiedlichen Verhaltensweisen, die von Hans im Glück getestet wurden: Easy Neighbour, Fierce Egoist und Risk-Taker. Zudem können Spieler im asynchronen online-Multiplayer mit Cross-Platform-Unterstützung zwischen Android und Steam gegeneinander antreten, Ranglistenspiele bestreiten und sich ihren Platz in der Rangliste erkämpfen. Die Android-Version von Carcassonne wird in den ersten 30 Tagen nach Veröffentlichung für 1,99 Euro erhältlich sein und beinhaltet die kostenlose Erweiterung The Abbot. The River ist zum Preis von 0,99 Euro erhältlich", schreibt Asmodee Digital.In den kommenden Jahren soll das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt werden. Gearbeitet wird unter anderem an neuen Erweiterungen (darunter Inns & Cathedrals, Traders & Builders und Princesses & Dragons), einer kostenlosen Champion-KI (schwerere Herausforderung) und weiteren Anpassungsmöglichkeiten.Letztes aktuelles Video: Trailer