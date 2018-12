Carcassonne: Switch-Adaption des Brettspiel-Klassikers veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Carcassonne (Switch) Screenshot - Carcassonne (Switch) Screenshot - Carcassonne (Switch) Screenshot - Carcassonne (Switch) Screenshot - Carcassonne (Switch)

Asmodee Digital hat die digitale Umsetzung des Lege-Strategiespiels Carcassonne am 6. Dezember 2018 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Die Erweiterungen "Der Abt" und "Der Fluss" sind kostenlos in der Switch-Version enthalten, der DLC "Wirtshäuser und Kathedralen" für 6,99 Euro erhältlich, weitere Add-Ons in Planung. Aktuell sind lokale Multiplayer-Partien mit bis zu vier Spielern per Joy-Cons oder bis zu sechs Spielern via Pass-&-Play möglich. Ein plattformübergreifender Online-Mehrspielermodus soll 2019 nachgereicht werden. Hier aktuelle Spielaufnahmen:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch