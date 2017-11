Soldiers of the Universe: Türkischer Anti-Terror-Shooter auf Steam gestartet

Der Zweite Weltkrieg rückt zwar mehr und mehr in den Fokus von Shooter-Entwicklern, doch auch der Kampf gegen den Terror ist als Spielzenario noch nicht gestorben: Der Militärshooter Soldiers of the Universe dreht sich um eine Einheit von Soldaten, die in der Türkei und in Syrien gegen terroristische Organisationen kämpft. Entwickelt wurde das bereits auf Steam erhältliche Spiel von Rocwise Entertainment aus Istanbul.Passend dazu stammt auch die Spezialeinheit "Akinci Warriors" aus der Türkei. Protagonist Hakan will seinen Vater rächen, der wie er einst die Einheit anführte. Der Fokus liegt laut Pressetext auf der Story des Actionspiels.