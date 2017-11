Screenshot - The Walking Dead: The Telltale Series Collection (PS4) Screenshot - The Walking Dead: The Telltale Series Collection (PS4) Screenshot - The Walking Dead: The Telltale Series Collection (PS4)

In der Anfang des Monats angekündigten Spiele-Sammlung The Walking Dead: The Telltale Series Collection für PlayStation 4 und Xbox One wird es bekanntlich grafische Verbesserungen gegenüber den ursprünglichen Versionen geben. Einen Blick auf die grafisch überarbeiteten Fassungen von The Walking Dead: Season One, The Walking Dead: Season Two, The Walking Dead: A New Frontier - Season Three, The Walking Dead: 400 Days und die Miniserie The Walking Dead: Michonne könnt ihr im folgenden Trailer werfen. Die Sammlung (mit insgesamt 19 Episoden) wird ab dem 5. Dezember 2017 bei Einzelhändlern in Nordamerika und Europa zur Verfügung stehen. Sie wird am selben Tag auch als digitaler Download für beide Plattformen veröffentlicht (Preis: 49,99 Dollar)."Clementine hat seit der Prämiere der Serie im Jahr 2012 die Herzen so vieler Fans gewonnen", erklärt Melissa Hutchison, die Schauspielerin hinter der ikonischen Figur. "Es ist toll, dass man mit der Sammlung nun die ganze Reise ihrer tragischen Überlebensgeschichte noch einmal erleben kann, bevor wir uns im nächsten Jahr in das letzte Kapitel begeben." The Walking Dead: The Final Season (Arbeitstitel) wird 2018 für Konsole, PC, Mac, iOS und Android-Geräte erscheinen. Weitere Plattformen werden gegebenenfalls angekündigt.Letztes aktuelles Video: Graphics Comparison Collection Vs Original