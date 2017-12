Eine Umsetzung des Thrillers The Infectious Madness of Doctor Dekker erscheint im Frühjahr kommenden Jahres für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Das haben mit Whales Interactive der Publisher der Konsolen-Fassung sowie Entwickler D’Avekki Studios mitgeteilt. Auf Steam ist das Adventure, für das ähnlich wie für Her Story Late Shift und The Bunker reale Schauspieler gefilmt wurden, bereits seit Mai diesen Jahres für Windows, Mac und Linux erhältlich.Als Psychiater versucht man unter einer Reihe an Patienten einen Mörder zu finden, wobei der Täter mit jedem Spieltsart vom Zufall bestimmt wird. Man stellt den Verdächtigen also Fragen, wobei man auf den Konsolen aus einer Reihe vorgegebener Stichpunkte wählt, während man am PC die Worte selbst tippt - wer eine Tastatur an seine Konsole anschließt, kann dies auch in den Umsetzungen tun.Bei der Befragung hat man dabei freie Hand, denn man darf den jeweils nächsten Stichpunkt frei wählen, und die Untersuchung ist nicht einseitig: Denn auch die Patienten haben Fragen an den Psychiater, auf die man wiederum auf verschiedene Weise antworten kann.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer