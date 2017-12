eSports Life: Erste Episode "Dreams of Glory" im Early Access erhältlich

U-Play Online hat die erste Episode seiner Lebenssimulation eSports Life im Early Access bei Steam veröffentlicht. In "Dreams of Glory" legt man den Grundstein für seine anvisierte Karriere als eSports-Star und muss sich in den beiden Disziplinen MMO und FPS beweisen.Zu den Features heißt es:Unterschreibe bei den besten Esports Clubs der Welt! Lass deinen Traum wahr werden und verteidige die Ehre von #1 Teams!Zeig, was du draufhast, in den beiden beliebtesten Esports Genres: FPS und MOBA. Meistere beide und schlage deine Konkurrenten, entweder alleine oder im Team.Starte deine Karriere von Zuhause aus und versuch dein akademisches, soziales und berufliches Leben zu vereinen. Trainiere hart und werde zur Legende. Du könntest sogar die gesamte lukrative Esports Industrie leiten!Der frühe Zugang zu eSports Life ist bei einem Preis von 19,99 Euro angesetzt. Mehr Infos gibt es außerdem auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Episode 1 - Dreams of Glory