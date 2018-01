Bei der CES 2018 (Consumer Electronics Show) ist mit TPCast Plus eine neue Version von TPCast (Adapter für kabellose Nutzung von VR-Headsets) vorgestellt worden. Im Vergleich zum vorherigen Modell wurde der "Router" durch ein USB-Dongle ersetzt, was sowohl Installation als auch Konnektivität/Neuverbindung erleichtern und verbessern soll.Den Akku trägt man fortan auch am Kopf und nicht mehr an der Hüfte oder am Gürtel - zugleich soll man den Akku im laufenden Betrieb austauschen können. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Empfänger und Akku auf einer Art Platte geschnallt werden, was den Tragekomfort deutlich verbessern könnte: In unserem Test des Originals sorgte schließlich die Nähe des sich erwärmenden Geräts zur Kopfhaut für ein unangenehmes Gefühl bei langen Sessions.Die Batteriekapazität will der Hersteller ebenfalls erhöht haben. Etwaige Probleme mit dem Mikrofon sollen bei der Plus-Version nicht mehr auftreten. Ansonsten werden diverse Verbindungs- und Detailverbesserungen versprochen. TPCast Plus unterstützt wie TPCast eine 2K-Auflösung pro Auge mit 90 fps; mit einer Latenz von unter 2 ms (laut TPCast).TPCast Plus wird in der ersten Jahreshälfte 2018 für HTC Vive und Oculus Rift zur Verfügung stehen. Ein Preis wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog