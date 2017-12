Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android)

Niantic ( Pokémon GO ) hat Ingress Prime angekündigt, die "nächste Generation ihres ersten Real-World-Mobile-Games". Ingress Prime wird auf Ingress aufbauen, das seit der Veröffentlichung 2012 über 20 Millionen Mal heruntergeladen wurde und für das mehr als 2.000 Events veranstaltet wurden. Neben Ingress Prime wird an einer neuen Anime-Serie gearbeitet, die im Sci-Fi-Universum von Ingress spielt."Ingress Prime führt nicht nur eine komplett neu designte Benutzeroberfläche und überarbeitetes Sound-Design ein, sondern es wird auch eine (...) Augmented-Reality-Technologie integriert, die Spieler mit Hilfe der Kamera ihres Mobilgeräts in die Sci-Fi-Welt eintauchen lässt. Außerdem wird das allgemeine Spielerlebnis verbessert, wodurch neue sowie bestehende Agenten einen angenehmen Einstieg in die überarbeitete Version des Real-World-Mobile-Games und den Kampf zwischen den Erleuchteten und dem Widerstand finden", schreiben die Entwickler."Mit dem Launch von Ingress vor fünf Jahren haben wir dabei geholfen, ein neues Genre von Spielen zu erschaffen, die zum Erkunden, Entdecken, Freundschaften schließen und fitter werden animieren", sagt John Hanke, Gründer und CEO von Niantic. "Ingress ist der Grundstein unserer Real-World-Gaming-Plattform und veranschaulicht unsere Fähigkeit, Erlebnisse in Spielen und der echten Welt zu erschaffen, die die Gesellschaft auf der ganzen Welt positiv verändern können. Mit Ingress Prime schlagen wir ein neues Kapitel für die Fans des Spiels auf, die uns seit dem Launch begleiten, und bieten neuen, wie bestehenden Agenten ein Erlebnis auf dem neuesten Stand der Technik."Ingress Prime erscheint 2018 für iPhone-, iPad- und Android-Geräte. Mit der Veröffentlichung des Spiels startet ein neuer Handlungsstrang. Obwohl der weltweite Spielstand im Zuge der neuen Storyline zurückgesetzt wird, behalten alle bis dahin aktiven Agenten ihren Fortschritt, ihr Level und ihre Gegenstände in Ingress Prime.Letztes aktuelles Video: Trailer