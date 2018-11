Ingress Prime: Augmented-Reality-Spiel auf Android und iOS gestartet - 4Players.de

Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android) Screenshot - Ingress Prime (Android)

Niantic (Pokémon Go) hat Ingress Prime , den Nachfolger von Ingress , im App Store für iPhone und auf Google Play für Android veröffentlicht. Ingress Prime ist wie der Vorgänger ein "Real-World-Mobile-Game" mit Augmented-Reality- und MMO-Elementen. Es ist als kostenloser Download mit In-App-Käufen (von 0,99 Euro bis 109,99 Euro) verfügbar."Ingress Prime baut auf Niantics bahnbrechendem Augmented-Reality-Spiel Ingress auf und nutzt fortschrittlichste Technologie, um das globale Spielfeld und Portale aufzudecken, die als Kunstwerke, Sehenswürdigkeiten und besondere Orte in der Öffentlichkeit getarnt sind", heißt es in der Pressemitteilung. "Die Spieler (auch Agenten genannt) beginnen ihre Reise in Ingress Prime mit einer interaktiven Geschichte, die den Spielern das immersive Sci-Fi-Universum und die Gameplay-Mechanismen näher bringt. Dazu müssen sie Portale aktivieren, um die wertvolle Ressource, die im Spiel auch als Exotic Matter (XM) bekannt ist, einzusammeln. Nach Abschluss des Trainings müssen die Spieler eine Seite wählen: Dabei können sie sich zwischen den 'Erleuchteten' oder dem 'Widerstand', zwei Fraktionen, die um die Kontrolle und das Schicksal der Welt kämpfen, entscheiden.""Ingress Prime basiert auf der Real-World-Plattform von Niantic und ist ein wichtiger Innovationstreiber für Gameplay und Technologien aller Niantic-Produkte", sagt John Hanke, Gründer und CEO von Niantic. "Seit der Veröffentlichung im November 2012 sind Ingress und seine leidenschaftliche und vielfältige Community die Inspiration für das Team, um neue Wege für die Interaktion von Spielern im Spiel und in der realen Welt zu schaffen."Wie beim Original wird sich die Geschichte von Ingress Prime weiterentwickeln und verändern - je nachdem, wie die Ingress-Agenten miteinander interagieren und wie die realen "Anomalie-Events" von Ingress ausgehen. Die Geschichte wird auf www.ingress.com/investigate vorangetrieben, der als Einstiegspunkt in das Ingress Universum dient. Die beiden Fraktionen "Erleuchtete" und "Widerstand" bilden das Grundgerüst der Erzählung. Beide Fraktionen werden in Ingress Prime durch eine Künstliche Intelligenz vertreten, mit denen Ingress-Agenten interagieren können. Die KIs gehen kurz nach dem Start online und spielen eine zentrale Rolle für beide Fraktionen."Reale Ereignisse (hier Anomalie-Events genannt) legen die wichtigsten Handlungsbögen in die Hände der Agenten und werden auch in Ingress Prime eine wichtige Rolle in spielen. Die Anomalien bringen Agenten beider Fraktionen für ein Wochenende voller Wettbewerbe, Entdeckungen und Festivitäten zusammen. Für Ingress Prime plant Niantic die Ausrichtung von zwölf großen "Primary" Anomalie-Events (drei pro Quartal in Asien, Europa und Amerika), ergänzt durch mehr als 100 "Satellite" Anomalie-Events. Die Veranstaltungen beginnen am 17. November in Großstädten auf der ganzen Welt, darunter Barcelona, Austin und Hongkong. Eine vollständige Liste der Veranstaltungen gibt es unter http://www.ingress.com/events/ ."Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerDie Entwickler versuchen das AR-Spiel folgendermaßen auf Bildern zu visualisieren: