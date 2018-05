MegaMan 11: Termin steht fest; Details zum Double-Gear-System - 4Players.de

"Speed Gear: Aktiviert einen Zeitlupenmodus, in dem sich Spieler durch schwierige Plattform-Phasen und um Hindernisse herum manövrieren sowie schnellen Gegnern ausweichen können

Power Gear: Lädt den Mega Buster noch weiter auf und ermöglicht noch robustere Waffen-Features

Double Gear: Erreicht die Gesundheit einen kritischen Stand, erhält Mega Man Zugriff auf eine versteckte Fähigkeit, die es ihm erlaubt, beide Gears gleichzeitig zu benutzen – und so noch mächtiger zu kämpfen"

Capcom hat bestätigt, dass der "blaue Bomber" anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums im Oktober 2018 zurückkehren wird. MegaMan 11 wird am 2. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."In Mega Man 11 kehrt Dauererzfeind Dr. Wily zurück zu seinen bösen Wurzeln und arbeitet daran, eine Idee aus seiner Studentenzeit an der Roboteruniversität zu verwirklichen. Dort studierte er zusammen mit Mega-Man-Erfinder Dr. Light und der rüstet seinen Schützling vorsichtshalber mit neuen Features aus, um ihn im Kampf um den immerwährenden Frieden zu unterstützen: Dank des neuen Double-Gear-Systems können Spieler nun noch mächtigere Fähigkeiten nutzen. Capcom veröffentlicht heute einen neuen Trailer, in dem Spieler einen Blick auf das neue Double Gear-System werfen können."Das Double-Gear-System erlaubt es MegaMan, seine Kraft und seine Geschwindigkeit im Handumdrehen zu verstärken:"Hinter Mega Man 11 steckt ein aus Veteranen bestehendes Entwicklerteam, das die beliebten Grundspielmechaniken der Serie bewahrt hat: Spieler springen, sliden und schießen sich wie eh und je durch die herausfordernden Level und bekämpfen die verschiedenen Robot Master. Waffen und Fähigkeiten besiegter Feinde eignen sie sich an - in Mega Man 11 können sie dank eines neuen Auswahlrades noch schneller die Waffensysteme wechseln."Last but not least werden die Spiele der X-Serie am 24. Juli in den Mega Man X Legacy Collections 1 und 2 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer