MegaMan 11: Torch Man fackelt nicht lange - 4Players.de

"Speed Gear: Aktiviert einen Zeitlupenmodus, in dem sich Spieler durch schwierige Plattform-Phasen und um Hindernisse herum manövrieren sowie schnellen Gegnern ausweichen können

Power Gear: Lädt den Mega Buster noch weiter auf und ermöglicht noch robustere Waffen-Features

Double Gear: Erreicht die Gesundheit einen kritischen Stand, erhält Mega Man Zugriff auf eine versteckte Fähigkeit, die es ihm erlaubt, beide Gears gleichzeitig zu benutzen – und so noch mächtiger zu kämpfen"

Capcom zeigt Torch Man aus MegaMan 11 im folgenden Trailer. Torch Man ist ein Bossgegner, der über die Kampfkunft "Torch-jutsu" verfügt. Schafft Mega Man es, den Boss auszuschalten, erhält der "Blaue Bomber" die Fähigkeit "Blazing Torch", mit der man sich künftig weiteren Gegnern und Robomastern entgegenstellen kann. "Besonders toll funktioniert die Blazing Torch in Kombination mit dem Power Gear - ladet sie auf und feuert drei Projektile gleichzeitig ab", erklärt Capcom. MegaMan 11 wird am 2. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Torch ManDas Double-Gear-System erlaubt es MegaMan, seine Kraft und seine Geschwindigkeit im Handumdrehen zu verstärken: