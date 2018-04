Black Clover: Quartet Knights: Vorstellung von Karna und Vanessa; Asta im Trailer - 4Players.de

Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe hat die beiden Charaktere Karna und Vanessa sowie eine weitere Storyline aus Black Clover: Quartet Knights vorgestellt. Außerdem zeigt sich Asta im folgenden Trailer. Black Clover: Quartet Knights erscheint 2018 für PlayStation 4 und PC via Steam. Im Spiel werden jeweils vier Charaktere an Teamkämpfen (4-gegen-4) teilnehmen."Karna ist eine mysteriöse Magierin. Sie kämpfte gegen Asta und fiel in das Clover-Königreich ein. Die Art Magie, die sie nutzt, und ihr Zauberbuch, welches sie immer bei sich trägt, deuten darauf hin, dass ihre Kräfte stark an den Mond gekoppelt sind. Ein weiterer neuer Charakter (...) ist die Hexe Vanessa, die in einem Hexenwald aufgezogen wurde. Sie hilft ihren Gefährten mit ihren hervorragenden magischen Kräften und darf in Kämpfen nicht unterschätzt werden. Vanessa übernimmt die Rolle der Unterstützerin und fokussiert sich deshalb darauf, ihre Gefährten mit Buffs unter die Arme zu greifen. Jedoch sollte man ihre offensiven Fähigkeiten nicht außer Acht lassen: Sie ist sehr versiert im Umgang mit der Peitsche."Die weitere Storyline enthält eine Mission für Asta, Noelle und Yami: "Während dieser Mission verschwindet Yami auf mysteriöse Weise. Als Asta und Noelle ihn wiederfinden, merken sie schnell, dass er sich verändert hat: Er ist jünger und kann sich an kaum etwas erinnern. Er weiß nur, dass er nach jemandem sucht."Letztes aktuelles Video: Asta Character Trailer