Black Clover: Quartet Knights: Anmeldung zum geschlossenen Betatest auf PS4 - 4Players.de

1. Slot: 11:00 - 14:00 (15. Juli)

2. Slot: 19:00 - 22:00 (15. Juli)

3. Slot: 03:00 - 06:00 (16. Juli)

4. Slot: 22:00 - 01:00 (16. Juli)

Bandai Namco Entertainment Europe hat den ersten geschlossenen Betatest für Black Clover: Quartet Knights auf PlayStation 4 angekündigt. Um eine Chance auf den Zugang zur Closed Beta zu bekommen, können sich interessierte Spieler vom 18. Juni bis zum 2. Juli hier registrieren. Ausgewählte Beta-Spieler werden dann die Möglichkeit haben, während vier Spiel-Slots zu spielen. Der Zeitplan sieht wie folgt aus:In Black Clover: Quartet Knights benutzen Spieler magische Elemente wie Wind, Wasser oder Blitz, um ihre Gegner zu schlagen. Jeder Charakter gehört zu einer der vier Rollen: Kämpfer, Heiler, Support und Schütze. Die Spieler können unterschiedliche Stärken kombinieren und in 4-gegen-4-Kämpfen gegeneinander antreten. Releasetermin ist der 14. September 2018 für PlayStation 4 und digital für PC via Steam.Letztes aktuelles Video: The Wizard King Story-Trailer