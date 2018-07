Black Clover Quartet Knights: Klaus, Grimoire-Karten und ein Trailer - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat den spielbaren Charakter Klaus sowie die Grimoire-Karten aus Black Clover Quartet Knights näher vorgestellt."Klaus ist Mitglied des Ritterordens der 'Goldenen Morgendämmerung', der stärksten der neun Gruppierungen innerhalb des magischen Ritterordens. Er hat eine Support-Rolle inne. Als Stratege kann er das Schlachtfeld kontrollieren, indem er die Kämpferlinie nach seinen Wünschen teilt. Seine Angriffe haben einen doppelten Nutzen: neben normaler Schadenswirkung engen sie auch die Bewegungen der Gegner ein. Klaus eignet sich am besten als Support für einen starken Flächen-Magier.""Grimoire-Karten erlauben es Spielern, die Effektivität ihrer Charakter-Fähigkeiten zu maximieren. Jeder magische Ritter kann eines von drei einzigartigen Decks nutzen, das ihm sowohl passive Unterstützungen als auch Verbesserungen der Fähigkeiten ermöglicht und jeweils zu einem anderen Spielstil passt. Davon ausgehend können Spieler ihre Charaktere noch weiter personalisieren, indem sie bis zu vier Grimoire-Karten wählen und so neue Fähigkeiten freischalten."In Black Clover Quartet Knights benutzen Spieler magische Elemente wie Wind, Wasser oder Blitz, um ihre Gegner zu schlagen. Jeder Charakter gehört zu einer der vier Rollen: Kämpfer, Heiler, Support und Schütze. Die Spieler können unterschiedliche Stärken kombinieren und in 4-gegen-4-Kämpfen gegeneinander antreten. Releasetermin ist der 14. September 2018 für PlayStation 4 und digital für PC via Steam.Letztes aktuelles Video: Karnas Revenge Story-Modus-Trailer