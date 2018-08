Black Clover: Quartet Knights: Open Beta startet Mitte August auf PS4 - 4Players.de

Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC) Screenshot - Black Clover: Quartet Knights (PC)

Bandai Namco Entertainment hat den Zeitplan für den offenen Betatest von Black Clover: Quartet Knights auf der PlayStation 4 bekannt gegeben. So wird die Open Beta vom 17. August 2018 um 9:00 Uhr bis zum 20. August um 9:00 Uhr auf der Sony-Konsole spielbar sein.Zum Umfang heißt es: "In der Open Beta für BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS werden 14 spielbare Charaktere, inklusive Fana, verfügbar sein. Außerdem werden Spieler auf den Trainingsmodus zugreifen können, um verschiedene Moves und Maps auszuprobieren. Ebenso können Spieler die Anpassungs-Funktion nutzen und ihren Spielstil über das Grimoire-Deck personalisieren. Online stehen den Spielern der Open Beta drei verschiedene Spielmodi zur Verfügung: 'Zonenkontrolle', 'Kristallbeförderung' und 'Schatzjagd'."Während der Beta wird es acht Wartungs-Slots geben, in denen nicht gespielt werden kann:17. August: 15:00 - 17:00 Uhr17. August: 23:00 - 1:00 Uhr18. August: 7:00 - 9:00 Uhr18. August: 15:00 - 17:00 Uhr18. August: 23:00 - 1:00 Uhr19. August: 7:00 - 9:00 Uhr19. August: 15:00 - 17:00 Uhr19. August: 23:00 - 1:00 UhrBlack Clover: Quartet Knights erscheint am 14. September 2018 für PS4 und PC (Steam).Letztes aktuelles Video: Charmy Charakter-Vorstellung