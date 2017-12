Während Sony einer seiner einstigen Vorzeigeserien nur noch HD-Neuauflagen spendiert, wurde mit Antigraviator gerade ein weiteres Rennspiel angekündigt, dass ähnlich wie BallisticNG Redout und Fast RMX die Tradition rasanter Antigravitations-Wettflüge fortführt. Entwickelt wird es von dem in der Spielewelt noch unbekannten Cybernetic Walrus, Vertrieb und Marketing übernimmt Iceberg Interactive."Das schnellste Rennerlebnis" soll es sein, wenn man auf über vier Welten verteilten zwölf Strecken um den Sieg rast, wobei die Pressemitteilung den Verzicht auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung erwähnt, ohne das System genauer zu beschreiben. Während der Kampagne schaltet man dabei neue Teile für den eigenen Gleiter frei, mit dem man bestimmte Eigenschaften auf Kosten anderer verbessern kann. Auf dem geteilten Bildschirm fliegen außerdem bis zu vier Spieler gleichzeitig um die Wette, während man auch in Online-Läufen antreten darf, um dort um Ranglistenplätze zu kämpfen.Im April hatte Cybernetic Walrus in einer Kickstarter-Kampagne um finanzielle Unterstützung gebeten; von den erhofften 30.000 Dollar kamen allerdings nur 5.630 zusammen. Mit einer Demo wollte das belgische Studio damals potentielle Unterstützer begeistern - diese ist nach wie vor z.B. bei Softpedia erhältlich Erscheinen soll Antigraviator im Frühjahr kommenden Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Debüt-Teaser