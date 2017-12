The Horus Heresy: Betrayal at Calth: Neuer Trailer zum bevorstehenden Early-Access-Start

Die Steel Wool Studios haben ein neues Video zum kurz bevorstehenden Early-Access-Start ihrer im Warhammer-40.000-Universum angesiedelten Rundenstrategie The Horus Heresy: Betrayal at Calth veröffentlicht, die 2018 für PC, Oculus Rift und HTC Vive erscheinen soll.Der Titel basiert auf dem gleichnamigen Brettspiel von Games Workshop und wird ebenfalls die rundenbasierten Skirmish-Kämpfe in den Mittelpunkt rücken. Neben einem Mehrspieler-Modus, in dem sich normale Spieler auch mit VR-Taktikern messen dürfen, wird es auch eine Einzelspieler-Kampagne geben, in der man in die Rüstungen der Ultramarines schlüpft, um gegen verschiedene Fraktionen zu kämpfen. Die dazugehörige Story stammt aus der Feder von Black-Library-Autor Rob Sanders. Mehr dazu auf der offiziellen Website und auf Steam Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer