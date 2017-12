Headup Games hat Bridge Constructor Portal für Android und iOS (5,49 Euro) sowie PC, Mac und Linux (9,99 Euro) auf Steam veröffentlicht. Jeder, der Bridge Constructor Portal auf Steam kauft, erhält zusätzlich Bridge Constructor kostenlos dazu - es sei denn, das Spiel befindet sich bereits in der Steam-Bibliothek des Käufers. Die Umsetzungen für PS4, Switch und Xbox One folgen Anfang 2018.Der Publisher schreibt über Bridge Constructor Portal: "Betritt das Aperture Science Enrichment Center und erlebe mit Bridge Constructor Portal die einzigartige Verschmelzung der Spieleklassiker Portal und Bridge Constructor. Als neuer Mitarbeiter im Testlabor bei Aperture Science ist es deine Aufgabe, in 60 Testkammern Brücken, Rampen, Rutschen und weitere Konstruktionen zu bauen und die Bendies in ihren Fahrzeugen sicher ins Ziel zu bringen. Mach dir zahlreiche Portal-Gadgets zunutze wie Portale, Beschleunigungsgel, Rückstoßgel, Katapultplattformen, Cubes und mehr, um Geschütztürme, Säurepools und Laserbarrieren zu umgehen, Schalterrätsel zu lösen und so die Testkammern unbeschadet zu überstehen. Lass dich von Ellen McLain, der Originalstimme von GlaDOS, durch das Tutorial führen und lerne dabei alle Tricks und Kniffe, die einen wahren Aperture Science Mitarbeiter ausmachen."The Bridge is a lie! Die ersten sieben Testkammern aus dem Auftakt des Brückenbauspiels im Portal-Universum könnt ihr im folgenden Video anschauen.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten