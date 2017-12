Techland hat mit Dying Light: Bad Blood eine eigenständige Erweiterung angekündigt, die sich auf den Mehrspieler-Modus konzentrieren wird. Die Entwickler versprechen, dass die Online-Matches sowohl PvE- als auch PvP-Aspekte bieten werden, aber das Kernkonzept des Hauptspiels beibehalten sollen. Interessierte Spieler können sich für den globalen Testlauf hier anmelden . Derzeit ist nur von einer PC-Version die Rede. Alle zur Veröffentlichung unterstützten Plattformen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.In Dying Light: Bad Blood wird man mit fünf anderen Spielern in einem Gebiet abgesetzt, das mit Zombies verseucht ist. Jeder Spieler hat das gleiche Ziel, und zwar das Gebiet lebendig zu verlassen, bevor die Nacht einbricht. Allerdings wird man "Blutproben" von Infizierten sammeln müssen, um sich damit einen Platz im Evakurierungshubschrauber kaufen zu können. Je mehr Proben gesammelt wurden, desto mehr Mitspieler können das Gebiet theoretisch verlassen und daher sind auch temporäre Allianzen unter Spielern möglich - jedoch muss jeder Mitspieler selbst den Preis bezahlen und kann ggf. einen anderen Spieler ausnutzen und zum Beispiel die Unterstützung beim Kampf gegen einen Zombie-Boss verwehren. Der Wettlauf gegen die Zeit wird auf dem typischen Parkour-System des Hauptspiels basieren. Waffen wird man als Beute bei der Erkundung des Areals auflesen können."Unser Ziel ist es, dem Verlangen der Spieler nach PvP-Gameplay nachzukommen", so Tymon Smektala, Produzent bei Techland. "Da Bad Blood von den Wünschen der Fans inspiriert wurde, möchten wir, dass das Feedback der Spieler ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung ist. Deshalb laden wir alle Survival-Horror-Fans dazu ein, an unserem weltweiten Playtest teilzunehmen. Sie können Bad Blood früh spielen und ihre Anregungen in dem Wissen mit uns teilen, dass ihr Feedback einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des neuen Titels haben wird."