Dying Light: Bad Blood: Trailer zum Early-Access-Start auf Steam - 4Players.de

In der vergangenen Woche wurde Dying Light: Bad Blood als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht , worauf Techland auch mit dem nachfolgenden Trailer hinweist. Bis Ende diesen oder Anfang kommenden Jahres soll der Multiplayer-Ableger fertiggestellt und um verschiedene Inhalte erweitert werden.Zwölf Spieler treten in Bad Blood gegeneinander an und auf der gamescom hatten wir bereits viel Spaß mit dem, was die Entwickler als Brutal Royale bezeichnet - hier geht's zu unserer Vorschau . Immerhin kämpft man in dem rasanten Wettlauf nicht nur gegen menschliche Kontrahenten, sondern muss außerdem Zombies niederstrecken, um sich das einzige Ticket in einem Rettungs-Hubschrauber zu sichern.