Capcom hat die Devil May Cry HD Collection für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Die Sammlung wird Devil May Cry (2001), Devil May Cry 2 (2003) und Devil May Cry 3: Dante's Awakening Special Edition (2006) umfassen und am 13. März 2018 erscheinen. Die HD Collection soll 29,99 Dollar kosten und im Einzelhandel sowie in digitaler Form erhältlich sein. Details zu den "HD-Verbesserungen" wurden nicht genannt. In der (englischen) Pressemitteilung wird nur "60-FPS-Gameplay" erwähnt.Devil May Cry "steht bis heute für unvergleichliches Dämonenschnetzeln mit Stil. Der ikonische Hauptcharakter mit dem silbernen Haarschopf Dante ist der Sohn einer menschlichen Mutter und eines teuflischen Vaters namens Sparda. Dies verleiht Dante die immensen Fähigkeiten eines Halbdämons und diese nutzt er um sich den Horden der Dunkelheit entgegenzustellen und einen Ein-Mann-Krieg zur Rettung der Menschheit anzettelt. Devil May Cry 2 erschien 2003 und rankt sich ebenso wieder um Dante, doch ist er nicht allein unterwegs - die teuflische und extrem agile Lucia, schließt sich ihm im Kampf gegen Mann an, der zu allem entschlossen ist, um sich selbst mit Gottesgleichen Kräften auszustatten. Die Devil May Cry 3: Dante's Awakening Special Edition ist die ultimative Edition von Devil May Cry 3: Dante's Awakening und kann mit einer Reihe an Verbesserungen und Aufwertungen. So kann man sich zum Beispiel als Dantes Zwillingsbruder Vergil auf die Dämonenjagd machen oder den Bloody Palace Mode sowie den Turbo Mode ausprobieren."