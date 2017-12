World War Z: Kooperatives Zombie-Actionspiel für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Die erste Ankündigung bei den Game Awards 2017 war World War Z von Saber Interactive, Paramount Pictures und Warner Bros. Games. Das Zombie-Actionspiel wird auf ziemlich große Gegnermassen setzen. Es soll für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Die kooperative Kampagne von World War Z konzentriert sich auf Geschichten und Missionen von Überlebenden auf der ganzen Welt, zum Beispiel in New York, Moskau und Jerusalem. Man soll Fallen, Barrieren und die Umgebung nutzen, um am Leben zu bleiben - und natürlich wird man verschiedene Waffen gegen die Horden der Untoten einsetzen dürfen.