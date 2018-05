World War Z: Trailer: Kampf gegen Zombiehorden in Moskau - 4Players.de

In World War Z von Saber Interactive wird man alleine oder kooperativ (online) mit bis zu vier Spielern gegen die Zombiehorden antreten. Gesteuert wird das Geschehen aus der Third-Person-Perspektive (Verfolgerperspektive). Die Zombies sollen über ein "prozedurales" Verhalten verfügen und dadurch jede Mission einzigartig machen. Zu den Missionszielen gehören zum Beispiel der Schutz von bestimmten Personen/Objekten oder die Rettung von Überlebenden - zum Beispiel in New York, Moskau, Jerusalem und Korea. Einen ersten Blick auf die Zombiehorden im Moskau könnt ihr im folgenden Trailer werfen.Die schiere Masse der agilen und sich schnell bewegenden Zombies soll einzigartig sein - zum Beispiel, wenn die Zombies aneinander hochklettern, um höher gelegene Areale zu erreichen. Karch meint, dass sowohl ein großer Gegner als auch 1.000 einzelne Zombies dargestellt werden können. Im Gegensatz zum Film soll man vor den Zombiemassen nicht davonlaufen, sondern sie bekämpfen. Es können zum Beispiel Fahrzeuge zerstört oder die Laufwege der Zombies irgendwie blockiert werden. Außerdem kann man Zäune aufstellen, Minen platzieren, Stacheldraht aufbauen und Geschütztürme bauen, um die Horde zurückzuschlagen. World War Z soll für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Moskau-Trailer