World War Z: Trailer zeigt die agilen Zombie-Horden in Aktion - 4Players.de

Saber Interactive hat einen neuen Trailer mit Spielszenen aus World War Z veröffentlicht, die zeigen sollen, wie die hauseigene Swarm-Engine die aus dem Film bekannten Zombies zu ihrem Un-Leben erweckt. Weiter heißt es: "Im Spiel hat man es mit Hunderten verschiedener Zombies gleichzeitig zu tun, die als Horde heranstürmen, um die Verteidigung zu durchbrechen. Die dynamische Schwarmsimulation, eine intelligente Bestimmung der Intensität, diverse Zombie-Mechaniken sowie ein fortschrittliches Gore-System kombinieren sich zur ultimativen Zombie-Shooter-Erfahrung. Spieler können mit Freunden oder allein mit KI-Teamkameraden spielen, um den Kampf gegen die unnachgiebigen Untoten-Schwärme zu überstehen.Von Moskau über Jerusalem bis New York – die actiongeladene Koop-Kampagne von Sabers World War Z bietet einzigartige Geschichten von Überlebenden und Missionen auf der ganzen Welt. Fallen, Sperren und die Umgebung können strategisch eingesetzt werden, um die untoten Gegner zu bremsen. Anschließend kann das Feuer aus allen Richtungen eröffnet werden - mit einer großen Auswahl durchschlagskräftiger Waffen und Sprengstoffe." Der vom gleichnamigen Filmfranchise von Paramount Pictures inspirierte Koop-Shooter für bis zu vier Spieler soll 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Horde Trailer