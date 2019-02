World War Z: Termin für die Zombie-Lawine steht fest - 4Players.de

Saber Interactive wird World War Z am 16. April 2019 veröffentlichen. Der kooperative Zombie-Shooter wird für PC (Epic Games Store; Preis: 39,99 Euro), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller sollen das "Lobo Weapon Pack" (drei goldene Waffenskins und eine Nahkampfwaffe) als Bonus erhalten.Der Publisher (Koch Media) schreibt: "Angetrieben durch die hauseigene Swarm Engine von Saber Interactive, kann World War Z hunderte Zombies gleichzeitig darstellen und auf die Spieler hetzen. Bis zu vier Spieler kämpfen zusammen in New York, Moskau und Jerusalem um das Überleben. Um sich gegen den tödlichen Schwarm aus hunderten Zombies zu verteidigen kommen zahlreiche Waffen, Geschütztürme, Bomben und Fallen zum Einsatz."Neben den kooperativen Gefechten für vier Spieler gegen die Zombiemassen wird es in World War Z auch mehrere PvP-Modi geben, in denen Spieler gegen Spieler gegen Zombies antreten werden (PvPvZ). In fünf Spielmodi kämpfen zwei Teams mit je vier Spielern gegeneinander und zugleich gegen die Zombies.Letztes aktuelles Video: Player vs Player vs Zombies