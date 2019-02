World War Z: Preissenkung der PC-Version aufgrund der "besseren Konditionen" im Epic Games Store - 4Players.de

Die PC-Version von World War Z , die vor einigen Wochen in den Epic Games Store als exklusive Shop-Plattform gewechselt ist, wird fortan günstiger angeboten, weil die "besseren Konditionen" im Epic Games Store solch eine Preissenkung zulassen würden. Die PC-Fassung wird fortan für 34,99 Euro angeboten. Vorher kostete das Actionspiel 39,99 Euro.Matthew Karch, Geschäftsführer von Saber Interactive, schreibt : "Wir haben uns für den Epic Games Store entschieden, weil hier Spieler und Entwickler gleichermaßen profitieren. Spiele herzustellen ist kostspielig und 88 % anstelle von 70 % zu erhalten, bedeutet, dass wir mehr in die Herstellung von World War Z investieren können. Außerdem sparen dadurch auch die Spieler. Der Preis von World War Z konnte ab sofort im Epic Games Store auf 34,99 $ gesenkt werden und wird bis zur Veröffentlichung am 16. April und darüber auf diesem Niveau bleiben. Alle Spieler, die das Spiel bereits für 39,99 $ vorbestellt haben, erhalten die Differenz von 5 $ zurück. Wir freuen uns, dass wir euch an den entwicklerfreundlichen Vorteilen des Epic Games Stores direkt teilhaben lassen können und können es kaum erwarten, dass ihr unser Spiel spielt."Letztes aktuelles Video: Player vs Player vs Zombies