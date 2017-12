Fade to Silence: Early-Access-Start: Überleben in einem erbarmungslosen Winter

"Erkundet eine weite Winterlandschaft: In der Early Access-Version stehen euch dazu ein Flussdelta, eine dichte Waldregion und bebautes Ackerland zur Verfügung.

Expeditionen mit dem Wolfsschlitten: Packt euren Schlitten und begebt euch gemeinsam mit einem Gefährten auf lange Expeditionen in weit entfernte Regionen.

Kampfsystem: Mehrstufige Waffensysteme, Nah- und Fernkampf.

Moralische Entscheidungen: Rettet und rekrutiert verschiedene NSCs, damit sie eurer Gruppe beitreten. Ihr werdet vor harte Entscheidungen gestellt: Wen werdet ihr mitnehmen, wen zurücklassen?

Tretet in der apokalyptischen Welt gegen immer gefährlichere unheimliche Monster an.

Vertraut eurer inneren Stimme. Sie ist euer Freund."

Baut, verbessert und verteidigt euren Unterschlupf

Rettet NSCs und werbt sie als Gefährten an

Koordiniert eure Gefährten für die Ressourcensammlung und -verwaltung

Kämpft gegen verschiedene furchterregende Monster

Begebt euch mit euren Gefährten und dem Wolfsschlitten auf Expeditionen

Erkundet die etwa 10 km2 große Umgebung mit dynamischem Schneefall und wechselnden Tageszeiten

Versucht die tödlichen Schneestürme in dieser postapokalyptischen Welt zu überleben.



THQ Nordic und Black Forest Games haben die Early-Access-Phase von Fade to Silence bei Steam (29,99 Euro; Launch-Rabatt von 10%) eingeläutet. Die Early-Access-Phase soll ungefähr acht Monate dauern. Die endgültige Veröffentlichung soll im August 2018 folgen. Konsolen sollen ebenfalls versorgt werden. Fade to Silence wurde bei den Game Awards 2017 angekündigt "In Fade to Silence schlüpft der Spieler in die Rolle von Ash, einem geborenen Anführer, der in der vom #EndlessWinter gezeichneten, postapokalyptischen Umwelt gegen die Elemente und grausige Monster kämpft. In der heutigen Early-Access-Veröffentlichung lernt der Spieler das Konzept simpler Missionen kennen, die vollständige Expeditionen darstellen. Ob man Materialien sammelt, Ausrüstung verbessert, sein Lager baut oder furchterregende, übernatürliche Kreaturen bekämpft - der dynamische, stetig mehr werdende Schnee, Schneespuren in Echtzeit sowie vollständig immersive Wettereffekte wie Schneestürme sind eine fortwährende Gefahr und erschweren die Orientierung."Features:Über den Stand der Early-Access-Version schreiben die Entwickler:"Wir geben euch schon in dieser Phase alle grundlegenden Funktionen an die Hand:Außerdem gibt es einen ersten Vorgeschmack auf die Geschichte: Was hat es mit der gruseligen Stimme auf sich, die den Spieler beschimpft, in die Irre führt und sich über ihn lustig macht? Woher stammt der Verfall und warum verseucht er die Umgebung? Kann man ihm überhaupt noch Einhalt gebieten?"Die Vollversion soll eine größere Spielwelt mit weiteren Gebieten, mehr Gefährten, harte Entscheidungen und eine Geschichte umfassen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer