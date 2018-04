Fade to Silence: Fear-Update: Region "The Pit", zwei Gefolgsleute und ein Schneetornado - 4Players.de

We just released the FEAR update for @FadeToSilence. Patch notes here: https://t.co/DsQkq4xati

New region: The Pit

New follower Gani, the Survivor

New follower Ezra, the Alchemist

Implemented snow tornado in The Pit

New resource upkeep system in the refuge

Reverse finisher animations and mechanic for monsters

Für die Early-Access-Version von Fade to Silence ist das dritte große Update "Fear" erschienen. Mit dem Update kommt die neue Region "The Pit" ins Spiel, in derem Zentrum eine Raffinerie liegt. Auch neue Ressourcen-Sammelzonen gibt es in dem Gebiet, das wiederum sehr weit vom eigenen Unterschlupf entfernt ist. Zudem treibt in dem Areal ein Schneetornado sein Unwesen.Neu sind darüber hinaus die beiden Gefolgsleute Gani, the Survivor und Ezra, the Alchemist. Die Anhänger im Lager fangen nun auch an, die Ressourcen (Brennholz und Lebensmittel) zu nutzen, die in der Zufluchtsstätte aufbewahrt werden. Das Fear-Update ist das dritte der vier geplanten großen Early-Acccess-Updates.Change-Log Build [1.0.885] ( Auszug New featuresLetztes aktuelles Video: Early Access Trailer