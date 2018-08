Fade to Silence: Hunger-Update: Kooperativer Multiplayer kommt ins Spiel - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Fade to Silence ist das fünfte große Update "Hunger" veröffentlicht worden. Das Hunger-Update beinhaltet die erste Version des (kooperativen) Multiplayer-Features. Um eine Co-op-Partie zu starten, muss man mindestens einen Anhänger in der Zuflucht haben. Der menschliche Mitspieler kann dann in die Rolle eines Anhängers schlüpfen. Black Forest Games erklärt ausführlich, dass die aktuelle Multiplayer-Version noch sehr früh in der Entwicklungsphase sei und sie auf Feedback und Mithilfe seitens der Spieler angewiesen seien. Man kann eine Co-op-Sitzung über das Expeditionsmenü starten.Darüber hinaus werden mit dem Hunger-Update die nächtlichen Angriffe auf das Lager überarbeitet, eine Crafting Queue (Warteschlange) eingebaut, die Late-Game-Ressourcen implementiert, die Ressourcen-Verteilung in der Welt verbessert und weitere soziale Events hinzugefügt. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer