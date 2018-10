Fade to Silence: Promise-Update bringt leichteren Schwierigkeitsgrad - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Fade to Silence ist das sechste Update "Promise" veröffentlicht worden. Mit dem Update kommt "Tua the Warrior" als neuer Gefolgsmann ins Spiel. Außerdem führen die Entwickler (Black Forest Games) zwei neue Schwierigkeitsstufen ein. Auf der Stufe "Exploration" ist das Spiel deutlich leichter. Es gibt unendlich Leben, endlose Ressourcen und stärkere Überlebende. Achievements sind in diesem Modus deaktiviert. Der Schwierigkeitsgrad "Survival" mit schwindenden Ressourcen, gnadenlosem Wetter und dem Circle of Torment (Bonus nach dem Tod) soll die Art und Weise darstellen, wie die Entwickler sich die Erfahrung vorstellen. Außerdem werden neue Gegenstände, Rezepte und "Social Events" mit dem Update eingeführt. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Promise Update