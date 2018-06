Sekiro: Shadows Die Twice: Das neue Spiel der Dark-Souls-Macher erscheint 2019 für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Bei der E3-Pressekonferenz von Microsoft ist Sekiro: Shadows Die Twice von From Software und Activision angekündigt worden. Das Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen (gesteuert aus der Third-Person-Perspektive) wird 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Publisher Activision beschreibt den Titel als Hardcore-Actionspiel für Solo-Spieler. Obwohl es auch Erkundungselemente gibt, wird sich das Spiel auf Schwertkämpfe konzentrieren, die wiederum durch eine Vielzahl von "prothetischen Armaufsätzen" des Protagonisten modifiziert oder ergänzt werden.Game Director des Titels ist Hidetaka Miyazaki (Dark Souls 1 und 3, Bloodborne). Im Trailer erinnerte das in einem finsteren, fernöstlichen Szenario (Sengoku-Ära; Ende 1500) angesiedelte Spielgeschehen durchaus an Bloodborne.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer