Sekiro: Shadows Die Twice: Könnte laut Miyazaki noch schwerer als Dark Souls oder Bloodborne sein - 4Players.de

Nachdem From Software verraten hat, dass bei Sekiro: Shadows Die Twice eine besondere Wiederbelebungsmechanik des Hauptcharakters zum Einsatz kommen wird ( wir berichteten ), hat Game Director Hidetaka Miyazaki versucht klarzustellen, dass das Action-Adventure trotzdem noch herausfordernder als Dark Souls oder Bloodborne sein soll. Miyazaki reagiert damit auf Bedenken einiger Spieler, die der Ansicht waren, dass der Titel unter Umständen "einfacher" sein soll.Gegenüber GameSpot sagte Hidetaka Miyazaki: "Wir denken, dass das Niveau des Spielspaßes von Spieler zu Spieler sehr unterschiedlich sein wird. Wenn sie der Spieler sind, der sich gerne Zeit nimmt und die Dinge [wie ein Puzzle] sorgfältig zusammensetzt, die Schwächen und die Positionierung der Gegner lernt und alles genau beobachtet, dann werden sie eine tolle Zeit [in Sekiro: Shadows Die Twice] haben. Es ist dieses besondere Gefühl der Entdeckung, wenn man die dreidimensionalen Karten erkundet - man wird etwas finden, vielleicht ein neues Tool für die Prothese, das einen denken lässt: Hey, warum benutze ich das nicht gegen diesen Feind? Wenn es 'klick' macht und dann sogar funktioniert, wird das ein Gefühl der Zufriedenheit beim Spieler auslösen. Während andere [Spieler], die es mögen reinzustürmen und die dieses Klinge-zu-Klinge, Blow-by-Blow-Gameplay mögen, die Intensität spüren werden, wenn Katana-auf-Katana prallen. Sie werden eine wirklich große Herausforderung bekommen, die wahrscheinlich noch herausfordernder ist als bei den vorherigen Spielen von From Software."Abgestufte Schwierigkeitsgrade wird es übrigens (wie bei Dark Souls und Bloodborne) nicht geben. Das von From Software entwickelte Third-Person-Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen soll Anfang 2019 für PC via Steam, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Preis soll 59,99 Euro betragen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer