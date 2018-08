Im folgenden Spielszenen-Video zeigen Activision und From Software einen Abschnitt aus dem Action-Adventure Sekiro: Shadows Die Twice . Zu sehen ist die Fortbewegung via Greifhaken, zahlreiche Kämpfe gegen unheimliche Wesen oder Samurai und Stealth-Passagen gegen Großmütter. Sekiro soll 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Spielszenen