Sekiro: Shadows Die Twice: Neuer Trailer zu From Softwares Ninja-Action - 4Players.de

From Software und Activision haben anlässlich der bevorstehenden Tokyo Game Show (20. bis 23. September 2018) einen neuen Trailer zu Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht (siehe unten). Das Action-Adventure von Hidetaka Miyazaki (Dark Souls 1 und 3, Bloodborne) soll am 22. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.In seiner Vorschau schrieb Ben: "Stellt euch vor, ihr würdet Dark Souls spielen und könntet euch per Greifhaken auf ein Dach schwingen, an einer Mauerkante hinter einer Wache entlang hangeln oder euch an die Wand hinter einer Ecke schmiegen, um die gleich ein Feind biegt – und den jeweiligen Bösewicht mit nur einem Finisher ausschalten. Der Rest wäre immer noch Dark Souls, vom Spielgefühl her jedenfalls. Denn genau das ist Sekiro: Shadows Die Twice." ( weiterlesen Letztes aktuelles Video: TGS 2018 Trailer