Sekiro: Shadows Die Twice: Videos: Spielszenen aus dem Ninja-Action-Adventure - 4Players.de

In knapp zwei Wochen erscheint Sekiro: Shadows Die Twice von From Software und Activision Blizzard. Passend dazu ist neues Videomaterial aus einer Preview-Version aufgetaucht, in dem der "Senpou Temple" im Mittelpunkt steht. Die folgenden Videos drehen sich hauptsächlich um die Kämpfe, aber auch die agile Fortbewegung in der Umgebung ist zu sehen. Unsere Vorschau von der gamescom 2018 findet ihr hier . Weitere Details (Charakter-Fortschritt, Erfahrung, Talentbäume zur Spezialisierung und Pausefunktion) könnt ihr hier nachlesen.Das Action-Adventure von Hidetaka Miyazaki (Dark Souls 1 und 3, Bloodborne) soll am 22. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Tests/Reviews vor dem Verkaufsstart von Sekiro: Shadows Die Twice wird es laut Metro und SkillUp nicht geben.Letztes aktuelles Video: Story-Vorschau-Trailer