Sekiro: Shadows Die Twice: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Am 22. März 2019 wird Sekiro: Shadows Die Twice von From Software und Activision Blizzard für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Passend dazu wird das Action-Adventure von Hidetaka Miyazaki (Dark Souls 1 und 3, Bloodborne) im folgenden Trailer vorgestellt.Der Publisher schreibt: "Im Spiel trifft man in einer dunklen und verdrehten Welt auf gewaltige Feinde. Als 'Einarmiger Wolf' können Spieler ein Arsenal an tödlichen prothetischen Ausrüstungen und mächtigen Ninja-Fähigkeiten einsetzen und dabei Tarnung, vertikale Fortbewegung und tödliche Nahkämpfe in einem blutigen Kampf kombinieren."Tests/Reviews vor dem Verkaufsstart von Sekiro: Shadows Die Twice wird es laut Metro und SkillUp nicht geben.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart