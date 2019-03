Sekiro: Shadows Die Twice: Überblick-Video: Handlung, Shinobi-Prothese, Kampf und Fortschritt - 4Players.de

Am 22. März wird Sekiro: Shadows Die Twice von From Software und Activision Blizzard für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Einen Überblick über das Action-Adventure von Hidetaka Miyazaki (Dark Souls 1 und 3, Bloodborne) gibt der folgende, knapp fünf Minuten lange, deutschsprachige Trailer. Thematisiert werden die Handlung, die Shinobi-Prothese, die gnadenlosen Kämpfe und der Fortschritt.Letztes aktuelles Video: Spieluebersicht-TrailerActivision Blizzard: "Erlebe das Sengoku-Japan des späten 16. Jahrhunderts, einer Zeit voller brutaler Konflikte und Kämpfe auf Leben und Tod. In dieser düsteren Welt musst du dich mit einem Arsenal an tödlichen prothetischen Werkzeugen sowie mächtigen Ninja-Fähigkeiten überlebensgroßen Feinden stellen. Ninja-Heimlichkeit, vertikale Fortbewegung und gnadenlose Kopf-an-Kopf-Kämpfe verschmelzen hier zu einer blutigen Konfrontation. Übe Rache. Stell deine Ehre wieder her. Töte mit Verstand."