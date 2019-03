Sekiro: Shadows Die Twice: Wann kommt der Test? - 4Players.de

Am Freitag erscheint Sekiro: Shadows Die Twice für PC, PS4 und Xbox One. Wir können seit einigen Tagen auf der PlayStation 4 Pro spielen und versuchen euch so schnell wie möglich einen ausführlichen Test anzubieten, der frühestens am Donnerstag um 14 Uhr erscheinen darf.Da der Schwierigkeitsgrad (es gibt keine wählbaren Stufen) sehr hoch und die Spielwelt ähnlich komplex aufgebaut ist wie in der Soulsreihe, wissen wir noch nicht, ob wir diesen Termin einhalten können. Sollten wir es bis dahin nicht schaffen, werden wir euch mit dem Fall des Embargos schonmal erste Informationen und Eindrücke schildern.Letztes aktuelles Video: Spieluebersicht-Trailer